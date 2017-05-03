強國販售「腳臭鹽」 製造商辯： 助消化！
2017-05-03 17:30
〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽阜陽、江西南昌、山東泰安等多個省份的超市，販售的深井岩鹽，被不少消費者投訴，它加熱、手搓後，會散發出一股濃濃的腳臭味！
綜合中媒報導，製造商神鷹鹽業有限公司解釋，臭味是因生產加工時，並無去除岩鹽中的丁酸所致，但其實有助胃腸消化，無害人體。
從事製鹽業的同行說，該款產品屬於井礦鹽，透過鑽井水溶法，提煉出鹵水，若操作不慎，岩石斷層中滲漏出無色的硫化氫氣體，很容易溶入真空製鹽的過程中，而帶有腐蛋味的它，正是腳臭味的來源，吸多了可能會窒息。
報導指出，如何辨別真假鹽，有兩種方式，其一為「適當注意鹽產區，譬如山東人吃的大多為海鹽，出事的則是岩鹽」，另一為「岩鹽遇熱會變臭，從外觀上雖看不出來有何異樣，但在手中搓一搓或加熱，隨即有股怪味飄出」。
江西、江蘇等多個省份的鹽業產品質量監督檢驗站均表示，鹽類產品本就規定不得有異味，換言之，腳臭鹽一定不合格，目前已先要求各大超市下架，待查明臭味原因後，再來決定要怎麼處置。
中國網友聞言驚呼，「好噁心」、「太缺德」；還有人擔心地問，「想知道這個鹽吃了會有啥危害，畢竟我吃了」；也有人調侃，「還以為是洗腳水回收利用製造的呢」；另有人痛批，「這種可能有害的食品，居然要百姓自己鑑別，國家養納麼多有關部門在幹什麼，民脂民膏真的養了一群豬不成」。
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