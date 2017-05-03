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日調查：1/3上班族曾受上司「職權騷擾」

2017-05-03  16:24

〔編譯陳正健／綜合報導〕日本職場霸凌越益嚴重！根據《日本時報》報導，日本約有3分之1的上班族，在過去3年來曾受上司、主管的「職權騷擾」，其中尤以小企業特別嚴重。

「職權騷擾」是日本近年來的流行話題，73.5%的案例屬於心理攻擊，例如上級語出傷人或威脅，21.2%是其他的騷擾形式。受害上班族大多感到生氣、焦慮，甚至失去工作動機，部份會尋求醫生開藥協助。

日本厚生勞動省調查顯示，日本 32.5%的受訪者表示，自己曾受上級的「職權騷擾」。比起2012年的比例25.3%還要高出7.2%。

不過，這些受「職權騷擾」的上班族中，約有41%沒有採取行動，多數人認為即使反擊也於事無補。部份受訪者相信，反擊上級會損害自己的考績表現。

此外，7.8%的受訪者指出，他們曾多次遭受「職權騷擾」，另有17.8%透露，他們偶爾會受到上級的不當對待。

值得注意的是，日本「職權騷擾」尤以小企業特別嚴重。在員工 99人以上的小公司，上司不當對待下屬的比例高達73.6%，但在1,000人以上的大公司比例只有11.3%。

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  • 日本的調查指出，約有3分之1的上班族，在過去3年來曾受上司、主管的「職權騷擾」，其中尤以小企業特別嚴重。（法新社）

    日本的調查指出，約有3分之1的上班族，在過去3年來曾受上司、主管的「職權騷擾」，其中尤以小企業特別嚴重。（法新社）

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標題：日調查：1/3上班族曾受上司「職權騷擾」


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