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「企圖顛覆國家」 北韓證實逮捕一美國公民

2017-05-03  16:15

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島情勢緊張，美國與北韓衝突可能隨時引爆。但現在有消息傳出，北韓當局逮捕一名美國公民，理由是「從事帶有敵意之行為，企圖顛覆國家」。

《韓聯社》先前曾報導，有匿名人士透露，韓裔美國公民金相德（Kim Sang-duk或Tony Kim，譯音），在4月21日準備離開平壤時，在平壤機場遭到逮捕。

如今北韓官媒《朝鮮中央通訊社》證實，金相德在4月底於平壤機場遭到逮捕，理由是「從事帶有敵意之行為，企圖顛覆國家」，執法單位將持續調查犯行。而金相德也成為近年來第3名被拘捕的美國公民。

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  • 北韓官媒證實，當局以從事敵意行為，逮捕一韓裔美籍公民。圖為平壤機場。（法新社）

    北韓官媒證實，當局以從事敵意行為，逮捕一韓裔美籍公民。圖為平壤機場。（法新社）

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