想打馬雲保鑣 徐曉冬：他大概3分鐘就倒

2017-05-03 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕MMA綜合格鬥教練徐曉冬自打敗太極大師魏雷聲名大噪後，不管是拜師、訪談或求戰，來自各界邀約不斷，短短幾日如明星一般。而徐曉冬繼續引戰，認為阿里巴巴創辦人馬雲的保鑣應該很有實力，擊敗他大概需要3分鐘。

首先，他今日要來台灣與成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢相見歡，強調以文攻為主，但不排斥武鬥。而對於陳式太極拳王西安拳法第二代傳人王戰軍，他也不改尖銳風格地說：「畢竟人家還是太極大師，我尊重你們，2分鐘吧。」，也提到阿里巴巴創辦人馬雲的保鑣應該很有實力，擊敗他大概需要3分鐘。

徐曉冬自戰勝魏雷以來，狂妄出名，引來各界批評不斷，而他也表示自己是「打假」，是為破除傳統武術迷思而戰，「打架就是打架」、「既然說是修身養性，就不要跟我提防身。」，因此只要覺得有假的東西，他就會繼續打下去。