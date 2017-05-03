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PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
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聽證會上再道歉 聯航：不會停止超賣

聯航執行長姆諾茲（左）與聯航總裁柯比（右）共同出席聽證會，聯航表示不會停止「超賣」政策，強調超賣可以更有效服務乘客。（彭博社）

2017-05-03  15:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空上月超賣機位，強拉亞裔醫師下機引發爭議，聯航執行長姆諾茲（Oscar Munoz）當地時間2日參加國會聽證會時再次道歉，不過聯航表示不會停止「超賣」政策，強調超賣可以更有效服務乘客。

《華盛頓郵報》報導，姆諾茲2日出席美國眾議院交通及基礎設施委員會召開的聽證會，他在會中再次道歉，表示聯航第一時間反應不足，「在那一刻，對我們的客戶和公司來說是失敗了，對我個人而言也是如此」，他稱事件是「史詩級的錯誤」，並把事件視為聯航轉捩點。

不過即便姆諾茲再次道歉，聯航仍為公司超賣政策辯護，共同出席聽證會的聯航總裁柯比（Scott Kirby）表示，「我們認為，超賣能實際幫助到客戶。」

參加聽證會的阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）則表示，將完全停止超賣政策；西南航空副總裁喬丹（Bob Jordan）表示，公司會全面升級機票預訂系統，將能因此減少80%乘客被拒絕登機情形，不會因此影響公司的收益。

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