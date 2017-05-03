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最新衛星照曝光 北韓核試場又恢復活動了...

北韓核試場被拍到開始有人員進出。（圖擷自38 North）

2017-05-03  14:43

〔即時新聞／綜合報導〕北韓上月沒有進行核試爆，不過「北緯38度」（38 North）網站2日公布最新衛星照指出，北韓豐溪里（Punggye-ri）的核子測試場似乎又恢復活動，外界推測恐又要進行核試爆。

「北緯38度」網站最新衛星照指出，上月25日拍下的豐溪里核試場畫面顯示，有工作人員在當地進出，也有拍到採礦車等，該地區過去幾週沒有被拍到任何車輛或人員。

網站指出，衛星圖也拍到核試場北邊和南邊都有很多人員出現，北邊的人被拍到在打排球，南邊則搭起營帳覆蓋某些設備，網站認為這可能是北韓刻意安排的宣傳活動。

網站表示，目前不清楚北韓是否進行核試，也未知設備正在待機或進行測試，不過派出人員打排球等活動，被認為是北韓欺敵的做法。

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  • 衛星照顯示，北韓刻意安排人員在圖中北邊打排球。（圖擷自38 North）

    衛星照顯示，北韓刻意安排人員在圖中北邊打排球。（圖擷自38 North）

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