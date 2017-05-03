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遭自殺炸彈攻擊 喀布爾北約車隊至少4死22傷
2017-05-03 13:15
炸彈客疑似針對北約的車隊，在喀布爾市中心引爆身上的炸彈，已知至少造成4人死亡。（圖擷自twitter）
〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾在今天（3日）中午發生一起自殺炸彈攻擊，爆炸地點鄰近美國駐阿富汗大使館，炸彈客疑似針對北約的車隊，在市中心引爆身上的炸彈，已知至少造成4人死亡。
綜合外媒報導，阿富汗首都喀布爾市中心，今天中午左右發生爆炸，阿富汗內政部發言人表示，恐怖份子的目標是北約的車隊，車隊行經喀布爾市區時，自殺炸彈客引爆身上炸彈，造成至少4死22傷，死傷人數有可能進一步攀升。
爆炸地點鄰近美國大使館，當局已經封鎖附近區域，目前尚未有組織承認策劃此次攻擊。
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