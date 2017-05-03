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武術界紛嗆聲 徐曉冬：你們反應那麼大 難道都是假的？

「格鬥狂人」徐曉冬稱他的舉動是要打破中國傳統武術的假象，這番「打假」言論引起各派武林人士不滿，紛紛叫陣邀戰。（圖擷自微博）

2017-05-03  12:24

〔即時新聞／綜合報導〕近日「太極傳人」魏雷遭中國「格鬥狂人」徐曉冬10餘秒KO的影片受到廣大矚目，徐曉冬稱他的舉動是要打破中國傳統武術的假象，引起各派武術人馬約戰，徐曉冬對此表示，我在打假你們反應這麼大，難道你們都是假的？

「格鬥狂人」徐曉冬打趴「太極傳人」魏雷後直言，他的舉動是要打破中國傳統武術的假象，這番「打假」言論引起各派武林人士不滿，紛紛叫陣邀戰，徐曉冬今（3日）晨在微博上表示，這些武林大佬的戰帖他通通接下，不過他再次強調他所謂的「打假」是「傳統武術當中的假」。

徐曉冬對於武術界的反應頗不解：「如果你們這些人都來打我，我突然感覺，好意外，我在打假你們反應這麼大，難道你們都是假的？好吧，我全全應戰。」

徐曉冬與各派武林高手對決的具體內容，將在週日發表，包含比賽地點與法律責任等。

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  • 徐曉冬對於武術界的反應頗不解：「我在打假你們反應這麼大，難道你們都是假的？好吧，我全全應戰。」（圖擷自微博）

    徐曉冬對於武術界的反應頗不解：「我在打假你們反應這麼大，難道你們都是假的？好吧，我全全應戰。」（圖擷自微博）

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