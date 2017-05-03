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抄襲對手是故意的 勒班：「我的政見海納百川！」
2017-05-03 12:19
法國總統候選人勒班。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕法國大選第二輪投票將於星期日（7日）登場，而極右派的候選人勒班（Marine Le Pen），在星期一（1日）的演講被發現抄襲，複製自第一輪投票中被淘汰的另名候選人費雍（Francois Fillon）。而勒班面對批評聲浪面不改色的表示，這是故意的，是為了要向費雍的支持者示意，表示自己的政見很有包容力。
根據《民視新聞》報導，勒班發表這段與費雍如出一轍的演說後，立刻被許多媒體嘲諷為「學人精」，如CNN就將兩位候選人的影片同時撥放，竟能完美對上，主播也打趣表示，即使聽不懂法文，應該也能知道完全一模一樣。而勒班表示：「我這段演說長達一小時十分，當然，我對我說的話完全負責，包括這段小示意或小雜訊。」
勒班表示，這是故意的，強調費雍的撰稿人曾是他的文膽，而他當時也認同這段政見，此舉要讓費雍的支持者理解，她也認同「法國第三條路」的政見，而她自己的證件很有普遍性、包容力，如同海納百川。另外勒班競選團隊表示，候選人複製他人講稿，是致力於法國團結的表現。
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