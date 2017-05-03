盼大眾正視安樂死 南非作家自殺死諫

南非作家史庫曼（左）2日自殺身亡，他曾與南非總統曼德拉握手面會。（圖擷自《Getty Images》）

2017-05-03 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕77歲的南非作家史庫曼（Karel Schoeman），在當地時間2日自殺身亡，他的公開遺書中表示，希望他的舉動能引發社會正視關於南非禁止安樂死的規定。

綜合外媒報導，南非作家史庫曼2日自殺身亡，自殺前他把遺書給了律師，裡頭敘述他的自殺計畫，並允許律師將遺書公開，他在遺書中透露，2年前就曾想自殺，但因環境因素而中斷，他認為他現在已經77歲了，必須在自己的身體還能充分自由活動，精神也清醒而能作合理決定時，以有意義的方式有效地處理這件事。

遺書說，他希望自殺能讓各界正視關於安樂死的議題，目前南非法律規定禁止任何自願安樂死的處理。

史庫曼是南非知名歷史作家和翻譯家，曾出版了19部小說和許多歷史作品。

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