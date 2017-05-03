盼大眾正視安樂死 南非作家自殺死諫
2017-05-03 11:49
南非作家史庫曼（左）2日自殺身亡，他曾與南非總統曼德拉握手面會。（圖擷自《Getty Images》）
〔即時新聞／綜合報導〕77歲的南非作家史庫曼（Karel Schoeman），在當地時間2日自殺身亡，他的公開遺書中表示，希望他的舉動能引發社會正視關於南非禁止安樂死的規定。
綜合外媒報導，南非作家史庫曼2日自殺身亡，自殺前他把遺書給了律師，裡頭敘述他的自殺計畫，並允許律師將遺書公開，他在遺書中透露，2年前就曾想自殺，但因環境因素而中斷，他認為他現在已經77歲了，必須在自己的身體還能充分自由活動，精神也清醒而能作合理決定時，以有意義的方式有效地處理這件事。
遺書說，他希望自殺能讓各界正視關於安樂死的議題，目前南非法律規定禁止任何自願安樂死的處理。
史庫曼是南非知名歷史作家和翻譯家，曾出版了19部小說和許多歷史作品。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 安樂死
國際‧本日最多瀏覽
- 少林第一護法下戰帖 徐曉冬：接受挑戰！
- 普廷頭號政敵遭潑液體恐失明 仍堅持選總統
- 第一樁！ 印度夫婦遠距婚姻 忙到只能用Skype離婚
- 落石阻老農生計 2暖男花27萬爆破
- 盼大眾正視安樂死 南非作家自殺死諫
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女作家父親9年前曾要提告 週刊爆：因狼師威脅...
- 倒閉傳言瘋傳 嚴凱泰：我把生命跟納智捷劃等號！
- 〈愛情塔羅占卜〉神呀 但願愛長久
- MLB》休8天未出賽 胡智為遭下放3A
- MLB》小熊教頭出奇招 3捕手全上場守備（影音）
- 是否收留油桐樹 埔里覺靈寺將討論
- 你K我我K你 太空人孤星大戰拐氣勝
- （獨家）梁云菲解約0違約金 最後合體187INC是這天
- 王令麟遭控掏空溫泉酒店 東森：子虛烏有
- 看到女作家自殺新聞 她勇敢坦承去過狼師豪宅...
- 司改引爆民怨 傳小英挨轟震怒徹查他...
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT stalls legislature ahead of review
- 變性歌手鍾潔希再婚 邀千人見證 老公同一人 痛訴網友霸凌
- 狼師文創公司屢贏政府標案 林俊憲：收買評委
- 評論黨內5位候選人 洪秀柱：韓國瑜最該打
- 台南火車站機車臨停區 嚴抓單車違停
- 維生醫療抉擇 法令：瓊瑤有第1順位決定權
- NBA》T.湯普森怒甩卡戴珊 騎士球迷：本季最大補強
- 傳被搶單 精測：沒有感受到競爭威脅
- 首間館外店 國賓川菜廳進駐天母─Que原木燒烤討好媽咪 精選分享套餐
- 虎尾5座垃圾山 邀環署長返鄉體驗
- 解約免付違約金 女神梁云菲感謝他
- NBA》海外也待不下去 騎士「水貨狀元」遭土耳其退貨
- 同名同姓相揪搶劫 結拜兄弟一起被起訴
- 胡智為牛棚待命戰馬林魚 今日賽事預告與轉播
- 歐爸光速認愛 娶妻當爸雙響炮
- 宏達電Vive推出專屬頭戴式耳機 建構Vive系統
- 鄭家堯性侵判2年8月 少女父︰我的母國判10年
- 農舍課徵豪宅稅？ 宜縣府：從造價課稅
- 女學生騎車摔傷美腿 靠「屍真皮手術」復原
- 竊密投中 台積電工程師被起訴
- 屁孩飆車擾人清夢 警攔截圍捕開罰
- 催淚！女作家頭七 雙親憶愛女生日「不再有惡夢了」
- 富美鑫越南蓋宅 鼎固中國建商辦
- 貓空免費玩 快來報名
- 看病要給密碼？幽默護士讓庭萱當場糗呆
- 肉搜性侵案當事人 王如玄：對被害者是二度傷害
- 花邊教主凍齡16年！13歲和現在長一樣
- 數據分析唐詩 影響力最大的是這首...
- 辰亦儒眼中曾之喬 「很有想法女生」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：盼大眾正視安樂死 南非作家自殺死諫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分