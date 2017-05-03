| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑重心不穩 拖吊水泥車翻覆國道 PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 國際

盼大眾正視安樂死 南非作家自殺死諫

南非作家史庫曼（左）2日自殺身亡，他曾與南非總統曼德拉握手面會。（圖擷自《Getty Images》）

2017-05-03  11:49

〔即時新聞／綜合報導〕77歲的南非作家史庫曼（Karel Schoeman），在當地時間2日自殺身亡，他的公開遺書中表示，希望他的舉動能引發社會正視關於南非禁止安樂死的規定。

綜合外媒報導，南非作家史庫曼2日自殺身亡，自殺前他把遺書給了律師，裡頭敘述他的自殺計畫，並允許律師將遺書公開，他在遺書中透露，2年前就曾想自殺，但因環境因素而中斷，他認為他現在已經77歲了，必須在自己的身體還能充分自由活動，精神也清醒而能作合理決定時，以有意義的方式有效地處理這件事。

遺書說，他希望自殺能讓各界正視關於安樂死的議題，目前南非法律規定禁止任何自願安樂死的處理。

史庫曼是南非知名歷史作家和翻譯家，曾出版了19部小說和許多歷史作品。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 安樂死
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韓式雞腿
好簡單！蘋果玫瑰塔
日式拉麵源自中國？
味噌湯不能用煮的？
轉寄

標題：盼大眾正視安樂死 南非作家自殺死諫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月3日‧星期三‧丁酉年四月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.