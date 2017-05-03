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金毛藍眼白化人猿 現身印尼婆羅洲

印尼婆羅洲出現白化人猿。（法新社）

2017-05-03  10:54

〔即時新聞／綜合報導〕印尼婆羅洲日前發現一隻十分稀少、珍貴的白化人猿，全身金毛、藍眼，被當地人活捉之後圈養，但因為稀少而曝光，相關單位已經出面營救，未來將野放牠回到森林。

綜合媒體報導，「婆羅洲紅毛猩猩存基金會」指出，這隻珍貴的白化人猿已經 5歲，還具有野生動作的各項特徵，已在上週六被救出，並進行健康檢查。

據報導，每一萬隻人猿中，約只有一隻白化人猿的機會，所以相當罕見。

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  • 印尼婆羅洲出現白化人猿。（法新社）

    印尼婆羅洲出現白化人猿。（法新社）

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