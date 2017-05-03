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美商務部長失言 稱攻擊敘利亞是「晚飯後餘興節目」

美國商務長官羅斯。（路透）

2017-05-03  11:25

〔即時新聞／綜合報導〕川普政權爭議不斷，4月份曾對敘利亞發射59枚戰斧飛彈，此舉更引起國際譁然。而現在更有失言遭到揭露，傳出美國商務長官威爾伯．羅斯（Wilbur Louis Ross Jr.）以「晚餐後的餘興節目」來比喻四月份時川普政府對敘利亞發動的攻擊，因此遭到媒體撻伐。

美國老牌雜誌《綜藝（Variety）》於前（1）日刊登了於美國加州舉行的川習會的談話內容。美對敘利亞的攻擊於美國東部時間4月6日夜晚，此時美國總統川普也正在招待中國領導人習近平，而川普告知習近平對敘利亞攻擊之後，羅斯表示：「這只是拿來當成晚餐後的餘興節目」，群眾被一語逗笑之後，他又再補充：「而且總統一毛錢都沒出。」

根據《Yahoo Japan news》補充報導，許多媒體的批評緊接而來。如《國家廣播公司（NBC）》的解說員批評川普政府，認為這是「輕率的發言」。《今日美國（USA Tody）》也批評，59發戰斧飛彈的費用就得花費8千萬美元（約24億台幣），怎麼會一毛都沒出？

美國發射飛彈攻擊敘利亞。（美聯社）

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