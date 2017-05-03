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談東北亞局勢 希拉蕊：北韓想透過美國提高地位

美國總統川普拋出想與北韓領導人金正恩會面的議題，希拉蕊警告，「北韓想透過與美國的談判提高他們的地位」。（路透）

2017-05-03  10:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）在敗選後神隱多日，最近開始出席公共場合，並發表她對於川普政府的看法，對於川普拋出想與北韓領導人金正恩會面的議題，希拉蕊警告，「北韓想透過與美國的談判提高他們的地位」。

綜合外媒報導，希拉蕊在當地時間週二（2日）出席紐約一個國際婦女活動，對於現在全球關心的東北亞局勢，希拉蕊表示，「我不認為我們現在已經給北韓政權施加所需壓力」，對於川普拋出想與金正恩會面的議題，希拉蕊警告，「北韓想透過與美國的談判提高他們的地位，我們應該在這方面非常的小心」。

最近希拉蕊開始公開議論時政，她的助理表示，在川普執政期間，希拉蕊給自己的定位是政治活動人士，當她關心的議題受到威脅時，她就會站出來反對。

希拉蕊在這場公眾場合做出類似表態，她說，「我現在要回歸成為一名公民活動人士，成為抵抗力量的一部分」。

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