南韓小學生不開心 幸福感調查世界倒數第3

2017-05-03 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾大學社會福祉研究所與兒童保護組織「救助兒童會」合作，進行「小學三年級兒童幸福感國際比對研究」，訪問16個國家的1萬7496名兒童，結果南韓兒童的「生活滿意度」是第14名，僅比尼泊爾、衣索比亞稍高。

根據南韓《中央日報》報導，該研究團隊針對發展中國家、已開發國家、未開發國家進行兒童幸福感研究，挑選英國、德國、波蘭、愛沙尼亞、波蘭、羅馬尼亞、阿爾及利亞、哥倫比亞、尼泊爾、衣索比亞等16個國家中，8歲以上兒童進行直接問答，調查結果顯示，南韓兒童的生活滿意度排名第14，是倒數第3名，生活滿意度最高的則是羅馬尼亞，其次分別為波蘭、哥倫比亞。

在接受訪談的1萬7496名兒童中，南韓兒童有2432名，在「放學後的教育」上所花費的時間很多，位居整體排行第3，但與家人一起對話、一起玩的時間卻排名靠後，對學校成績以及對老師關係的滿意度，更是敬陪末座，排名第16。