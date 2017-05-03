若投票日定在10/27 希拉蕊：我就是你們的總統

希拉蕊表示：「如果大選日期定在10月27日，那我將成為你們的總統」，選前10天的干擾事件外，讓她痛失總統寶座。（路透）

2017-05-03 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）在當地時間週二（2日）表示，若不是俄羅斯與美國聯邦調查局（FBI）在大選前10天干預，她肯定會贏得選戰，「如果大選日期定在10月27日，那我將成為你們的總統」。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，希拉蕊在紐約出席一個國際婦女活動時說：「我認為大選前10天的各種干擾事件導致我落選」，包含FBI局長柯米（James Comey）在10月28日重啟「電郵門」調查，以及俄羅斯維基解密駭入她競選團隊主席的電子信箱，這些事件嚇跑了一些她的潛在支持者。

希拉蕊強調：「如果大選日期定在10月27日，那我將成為你們的總統」，除了選前10天的干擾事件外，她認為「仇女」也是讓她敗選的因素之一，希拉蕊補充說道：「性別歧視充斥著政治、社會、經濟」。

希拉蕊透露自己正在撰寫一本關於大選的回憶錄，她說：「我正在寫一本書，重新回憶大選是很痛苦的過程」。