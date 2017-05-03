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大象空拋小象 霸凌竟是為了性愛

小象遭雄象空拋墜地。（取自《每日郵報》）

2017-05-03  08:44

〔即時新聞／綜合報導〕遊客在南非一處大象國家公園內拍到一段「大欺小」的霸凌影片，大象用長長的鼻子將小象捲起來，舉在半空中再空拋重摔地上，雌象試圖營救也被雄象趕走。專家表示，這是雄象求偶，為吸引雌象注意的技倆。

《太陽報》報導，影片中雄象將小象空拋墜地，再用象鼻及腿把小象往前推，協助牠爬起來，雌象試著靠近要救小象，又遭雄象從後追趕，把小象留在大隊中，藉以展現自己的力量。

小象遭雄象用鼻子捲起。（取自《每日郵報》）

小象遭重摔。（取自《每日郵報》）

小象遭重摔後只得跟著大隊前進。（取自《每日郵報》）

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標題：大象空拋小象 霸凌竟是為了性愛


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