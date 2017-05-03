大象空拋小象 霸凌竟是為了性愛
2017-05-03 08:44
小象遭雄象空拋墜地。（取自《每日郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕遊客在南非一處大象國家公園內拍到一段「大欺小」的霸凌影片，大象用長長的鼻子將小象捲起來，舉在半空中再空拋重摔地上，雌象試圖營救也被雄象趕走。專家表示，這是雄象求偶，為吸引雌象注意的技倆。
《太陽報》報導，影片中雄象將小象空拋墜地，再用象鼻及腿把小象往前推，協助牠爬起來，雌象試著靠近要救小象，又遭雄象從後追趕，把小象留在大隊中，藉以展現自己的力量。
小象遭雄象用鼻子捲起。（取自《每日郵報》）
小象遭重摔。（取自《每日郵報》）
小象遭重摔後只得跟著大隊前進。（取自《每日郵報》）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女作家父親9年前曾要提告 週刊爆：因狼師威脅...
- 看到女作家自殺新聞 她勇敢坦承去過狼師豪宅...
- 蔡凡熙狂喊愛你一萬年 慘被踹
- 建國國中增高職？ 市府不同調
- 2018台中花博變變變 林佳龍重提保護石虎…
- 投資人關注聯準會開會 歐股收漲
- 樹林闢醫療專區 議員︰納長照規劃
- 遭平鑫濤兒批小三 瓊瑤淚喊我錯了
- 新北十「最」地景 市府設打卡地標行銷
- 司改引爆民怨 傳小英挨轟震怒徹查他...
- 女作家之死 議員公布狼師姓名
- 鄭家堯性侵判2年8月 少女父︰我的母國判10年
- 「戲台咖」爭鋒 朱芷瑩美腿尬虞姬
- 《春嬌救志明》亮點 藏在余文樂情歌
- 花邊教主凍齡16年！13歲和現在長一樣
- 「師奶殺手」不是蓋的 洪榮宏逗樂老奶奶
- 〈愛の相親事件簿〉凡事不給問的神秘女友
- 人面陶罐巧克力 十三行賣「古物」
- 千呼萬喚《孝莊與多爾袞》台南、新竹加演
- 遭家暴受盡折磨 資深女星：窮到連洗衣機買不起
- 花崗石紋路有爭議 工程餘款仍未付
- 慎入！北捷車廂驚見「嘔吐兄弟」 乘客逃光了
- 啥米!孔曉振竟要叫孔劉XX
- 精品級戶外用品 登台展大店
- 搶修投83線 工程會要求道路內縮
- 補習班老師用假名授課 洪慈庸將提案立法禁止
- 與妻散步突往池塘跳 民、消聯手救起投水男
- 元太與Terrada合推全球首款電子紙樂譜
- 博明：台海情勢 須兩岸人民接受
- 台幣重現2字頭 哈日族賺到了
- 特定環境區 採礦擬需加嚴環評
- NBA》騎士組史上最狂陣容 曾力邀「狼王」復出
- 本土劇94狂！壞女人遭潑整盤「客家小炒」全身餿水味
- 12海浬禁用魚槍 台東反對聲大
- 《搶救剩食大作戰》台東賣場即期食材 送社福機構
- 〈純粹 愛〉能夠愛著妳 就是幸福
- 鹽水「豆簽羹媽媽」 獲選勞工模範母親
- 通靈結局催淚 創公視收視紀錄
- 太麻里曙光園區 民怨野狗亂竄
- 航空城去年第4季交易量 緩步復甦
- 《TAIPEI TIMES 焦點》China blocking WHA invite, say DPP, doctors
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Councilor identifies suspected rapist of dead author
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT pans actuarial report on pensions
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT stalls legislature ahead of review
- 查扣欠稅戶 履勘見白骨 一秒變凶宅
- 「一定讓XXX身敗名裂」林俊憲嗆狼師 今揭違法拿標案鐵證
- 南庄景點桂花巷、洗衫坑 環境將改善
- 週刊爆證實補教狼師 綠委代A女父駁斥
- 李瑞倉:「當沖降稅」發揮效果 成交量增14.49％
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大象空拋小象 霸凌竟是為了性愛
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分