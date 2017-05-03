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登凱特上空照 檢方求處非常龐大的罰款

2017-05-03  05:36

〔中央社〕法國檢方今天要求法院，若Closer雜誌侵犯英國劍橋公爵夫人凱特隱私的罪名成立，應處以「非常龐大的罰款」。Closer在2012年刊登凱特的上空照片。

路透社報導，Closer雜誌編輯皮歐（Laurence Pieau）、擁有Closer雜誌的蒙達多利集團（Mondadori）執行長毛瑞（Ernesto Mauri），以及疑似拍到上述照片的雜誌社兩名攝影記者，今天針對遭依法國隱私法所提指控，在巴黎近郊南泰爾（Nanterre）出庭應訊。

劍橋公爵夫人（Duchess of Cambridge）凱特（Kate Middleton）與丈夫威廉王子2012年赴法國南部度假時被拍下這些照片，Closer雜誌同年9月刊出。

今天出庭的兩名攝影記者否認拍攝這些照片，並表示當時他們無法找到威廉和凱特下榻何處。

其中1名攝影記者莫洛（Cyril Moreau）告訴法庭：「我們兜來轉去，想找出保鑣、英國車輛，卻一無所獲。」

法庭文件指出，行動電話紀錄顯示，兩名攝影記者當時就在威廉和凱特下榻莊園附近。

Closer雜誌的律師試圖辯護刊登照片符合公眾利益，說當時傳聞凱特罹患厭食症。律師表示，威廉和凱特要求雜誌社賠償150萬歐元（台幣約4986萬元）。

凱特的委任律師維爾（Jean Veil）說，跟照片一起刊登的文章內容不過是為了登照片而寫的藉口。

法院將在7月4日作出裁決。

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