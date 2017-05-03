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川普和蒲亭通話 可能7月見面

2017-05-03  03:52

〔中央社〕俄羅斯總統蒲亭和美國總統川普今天通電話，兩人同意嘗試在7月見面，共同致力加強動蕩敘利亞的停火，並在北韓議題上取得外交進展。

路透社報導，這是華府轟炸敘國導致美、俄關係緊張後，兩人首度通話。

克里姆林宮指出，蒲亭（Vladimir Putin）和川普（Donald Trump）這次通話務實有效率且具建設性，並說兩人強調協調雙方行動，致力打擊國際恐怖主義。

在北韓議題上，克里姆林宮表示，蒲亭呼籲克制，而他和川普都同意共同致力取得外交進展。

兩人也都支持，大約在20國集團（G20）7月於德國漢堡召開峰會時，安排1場面對面的會議。

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