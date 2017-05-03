談兩岸 美準駐中大使：以和平方式解決
〔中央社〕美國準駐中大使布蘭斯塔德今天說，若提名獲通過，他會致力於傳達美國持續信守的「一中政策」，美國也會致力於見到兩岸議題能以雙方民眾都接受的方式、和平解決的目標。
聯邦參議院外交委員會今天舉行布蘭斯塔德（Terry Branstad）的提名聽證會，他不但在事先準備的書面證詞中談到台灣，在向參議員口頭報告時，也針對有關兩岸的議題照講稿做上述表示。
布蘭斯塔德長期擔任愛阿華州長的職務，他說，作為州長，他曾有機會訪問台灣。而作為駐中大使，他將會致力於與外界溝通，美國仍繼續支持「三個公報」及「台灣關係法」所展現的「我們的一中政策」。
他還特別指出，美國仍致力於見到兩岸議題能以雙方民眾都接受的方式、和平解決的目標。
布蘭斯塔德和中國國家主席習近平相識於1985年，習近平當時擔任河北省正定縣委書記，率團訪問愛阿華，習近平2012年以副主席身份訪美，還重遊舊地再走訪愛阿華，布蘭斯塔德都親自接待，而他也因為很早就和習近平有接觸與互動，成為北京口中的老朋友。
他在聽證會上還說，若提名獲確認，他希望能藉由身為習近平老朋友的特殊身份及美國總統川普的信任，為美中關係帶來積極正面的影響力。
布蘭斯塔德說，身位州長，他有機會第一手見證美、中兩國間有積極與健康貿易關係的重要，美國從農業、航空業、製造業、化工到電子的產品與服務出口中國，支持了美國經濟的發展與就業機會；作為大使，他會繼續為美國產品尋找更多進入中國市場的機會，他也會努力完成川普交付的任務，在美中關係間，要將美國勞工權益置為優先。
他說，美中關係是多方面的、不僅是貿易而已，他也對包括雙方間的國安議題有清楚認識，像是北韓問題，兩國須合作才能增進美國、中國及世界的安全。
布蘭斯塔德還說，若提名獲確認，他也會向中國領導人及中國人民展現美國在人權、自由與開放的市場、以規則為主的海洋秩序及言論自由的美式價值觀。
他在書面聲明中也特別提到南海指出，「不允許」中國以人造島礁強迫或限制鄰國的航行與飛越自由，美國將在國際法允許的範圍下，持續捍衛航行與飛越自由。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 「萬念俱灰」 瓊瑤最新聲明：暫不再探視平鑫濤
- 他山之石／福原愛︰賽前兩個月拿到球衣 可修改
- 「蝙蝠俠」瞞癌2年認了 方基墨︰康復了
- 《謠言終結站》蜂蜜結晶是假蜜？ 食藥署：正常現象
- 符瓊音遭冒名 衰當新人跳板
- 波蘭劇經典劇作《鞋匠》 首度在台公演
- 書劍集》脫歐談判的前階段對峙
- 羅文源欠2姊姊各1000萬元 法院判應還錢
- 人民幣貶 風險增 上市櫃西進創7年新低
- 鎖碼頻道下月解放 露點不用「馬」
- 彰銀內鬼盜日客千萬 16年後才曝光
- 回收戴奧辛蛋 蒸煮再燒毀
- 社論》體育署長慚不慚愧？！
- 沒泳池的超強游泳隊 車城國小盼各界投注關懷
- 抗中國低價商品 墨經長籲美攜手
- 連續4月狂傳「幹爆妳」 嚇到女子搬家
- 開歐巴馬黑色玩笑 凱蒂佩芮挨轟低級
- 劉邦誠送辦 囂張譙媒體「靠夭」
- 〈下班做什麼〉騎鐵馬，飆雙塔
- 張秀卿甩8公斤肉變夢露
- 金城武苦吞蛋 演出絕世美味
- 北市警涉毒 家中搜出K他命
- 倫登3轟10打點 雷神拒檢被打臉
- 《北市》去年A肝病例激增 性病個案占6成
- 車型限制轎式小客車 計程車爆缺車
- 穆迪警告 紐西蘭房價恐崩盤
- 球員平均年薪1922萬 軟銀居日職榜首
- 宣傳不力？ 醫療觀光逾半年不到300人次
- NBA》騎士今戰暴龍 嚴管「雙槍」
- 新北學童免費喝鮮奶 議員促實施
- 污水道工程頻出包 市府開罰包商70萬
- 淡水區公所超萌新成員 「土豆」報到
- 南投縣議員Line帳號被盜 隔海澄清「我沒借錢」
- 自由廣場》《青年論政》論健保外籍生納保爭議
- 「殷胡會」今有戲? 胡智為好期待
- 量身打造球衣 戴資穎︰應含所有選手
- 控農試所「圈地」 農民揚言抗爭
- 路考新制首日 合格率僅21％
- 舉重亞錦賽三金 郭婞淳風光返國
- 潘麗水徒弟修復彩繪 國寶級大師作品重現風華
標題：談兩岸 美準駐中大使：以和平方式解決
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email