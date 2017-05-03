談兩岸 美準駐中大使：以和平方式解決

2017-05-03 01:52

〔中央社〕美國準駐中大使布蘭斯塔德今天說，若提名獲通過，他會致力於傳達美國持續信守的「一中政策」，美國也會致力於見到兩岸議題能以雙方民眾都接受的方式、和平解決的目標。

聯邦參議院外交委員會今天舉行布蘭斯塔德（Terry Branstad）的提名聽證會，他不但在事先準備的書面證詞中談到台灣，在向參議員口頭報告時，也針對有關兩岸的議題照講稿做上述表示。

布蘭斯塔德長期擔任愛阿華州長的職務，他說，作為州長，他曾有機會訪問台灣。而作為駐中大使，他將會致力於與外界溝通，美國仍繼續支持「三個公報」及「台灣關係法」所展現的「我們的一中政策」。

他還特別指出，美國仍致力於見到兩岸議題能以雙方民眾都接受的方式、和平解決的目標。

布蘭斯塔德和中國國家主席習近平相識於1985年，習近平當時擔任河北省正定縣委書記，率團訪問愛阿華，習近平2012年以副主席身份訪美，還重遊舊地再走訪愛阿華，布蘭斯塔德都親自接待，而他也因為很早就和習近平有接觸與互動，成為北京口中的老朋友。

他在聽證會上還說，若提名獲確認，他希望能藉由身為習近平老朋友的特殊身份及美國總統川普的信任，為美中關係帶來積極正面的影響力。

布蘭斯塔德說，身位州長，他有機會第一手見證美、中兩國間有積極與健康貿易關係的重要，美國從農業、航空業、製造業、化工到電子的產品與服務出口中國，支持了美國經濟的發展與就業機會；作為大使，他會繼續為美國產品尋找更多進入中國市場的機會，他也會努力完成川普交付的任務，在美中關係間，要將美國勞工權益置為優先。

他說，美中關係是多方面的、不僅是貿易而已，他也對包括雙方間的國安議題有清楚認識，像是北韓問題，兩國須合作才能增進美國、中國及世界的安全。

布蘭斯塔德還說，若提名獲確認，他也會向中國領導人及中國人民展現美國在人權、自由與開放的市場、以規則為主的海洋秩序及言論自由的美式價值觀。

他在書面聲明中也特別提到南海指出，「不允許」中國以人造島礁強迫或限制鄰國的航行與飛越自由，美國將在國際法允許的範圍下，持續捍衛航行與飛越自由。