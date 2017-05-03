美駐陸大使人選 對南海問題展強硬立場

2017-05-03 01:52

〔中央社〕美國總統川普提名的駐中國大陸大使人選布蘭斯塔德今天出席國會聽證會時，對中國在南海興建「人造島」一事展現強硬立場，並表示中國可以多出點力敦促北韓節制其核子計畫。

愛阿華州共和黨籍州長布蘭斯塔德（Gov. Terry Branstad）在參議院任命聽證會表示：「中國不得使用那些人造島脅迫鄰國，或是限制航行或飛越的自由。」

關於中國對北韓的影響，他說：「我想他們在外交和經濟上都可以採取其他作法，傳達明確的訊息表示，他們和美國以及世界其他國家，都不會容忍（北韓）如此擴張核子技術與飛彈。」

他也表示，將竭盡所能處理中國在世界市場「不公平及違法」銷售低價鋼鐵的作法。