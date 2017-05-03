法國決選前 反恐警察逮5人起獲槍械

2017-05-03 01:44

〔中央社〕法國總統大選再過幾天就決選。消息人士指出，反恐警察今天突襲搜索，逮捕4名男性和1名女性，並起獲一批武器。

法新社報導，熟知案情人士指出，警方突襲搜索多處地點，有些人在法國北部被捕，起獲手槍和機槍各兩把。

這些武器為1名男子所有，他與嫌犯之1過從甚密。

消息來源指稱，部分嫌犯透過社群媒體或網路聯繫。他們發布的若干訊息令當局擔心，認為這些人正計劃採取暴力行動。

巴黎香榭麗舍大道近兩週前驚傳殺警案，39歲的薛爾費（Karim Cheurfi）殺害1名警察並傷及另兩名員警，後來遭警方擊斃。

自2015年1月以來，一連串聖戰士攻擊事件已在法國奪走逾230條性命。隨7日總統大選決選腳步接近，各地加強維安，投票所戒備森嚴。