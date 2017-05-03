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法雜誌登凱特上空照 英王室求償五千萬

2017-05-03  01:12

〔中央社〕法國Closer雜誌的律師今天表示，英國威廉王子和妻子凱特要求雜誌社賠償150萬歐元（台幣約4986萬元），因為Closer刊出凱特作日光浴時偷拍到的上空照片。

律師艾文斯（Paul-Albert Iweins）辯稱，威廉和凱特夫婦2012年前往法國南部度假時被拍下的這些照片，展現「這對夫婦的正面形象」，他並譴責「盎格魯撒克遜人對賠償和利益的想法」。

凱特當時是遭狗仔隊以長鏡頭偷拍，其中一張最親密的照片顯示，凱特裸露上身，老公威廉正在替她的屁股擦防曬。

照片刊出後在英國引發軒然大波。除了Closer雜誌，法國的「普羅旺斯報」（La Provence）也在2012年9月刊出這些火辣照片，6名媒體人今天因侵犯隱私及共謀罪名出庭應訊。

法國檢方稍早表示，將要求對這些被告課以「非常龐大的罰款」。

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標題：法雜誌登凱特上空照 英王室求償五千萬


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