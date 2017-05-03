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號稱全世界最長壽 印尼人瑞146歲辭世
2017-05-03 00:46
〔中央社〕家庭成員今天表示，據稱是全球最長壽者的印尼超級人瑞索迪米約已於本週辭世，享壽146歲。
路透社報導，根據政府核發的身分證，當地人稱為馬巴．戈多（Mbah Gotho）的索迪米約（Sodimejo）於1870年12月誕生，據媒體報導，中爪哇省思拉絹鎮（Sragen）官員已驗證了他的身分證。
印尼媒體引述身分證件報導稱，索迪米約是全球最長壽人瑞。路透社無法獨立驗證索迪米約的年齡。
索迪米約的孫子蘇揚托（Suryanto）表示，索迪米約上週健康惡化送醫，「問題在於他不想吃或喝」。
索迪米約其後堅持要返家，並於數天後辭世，昨天早上下葬於當地墓園。
根據金氏世界紀錄，法國女人瑞卡爾蒙（Jeanne Calment）是獲認證的最長壽紀錄保持人，她於1997年辭世，享壽122歲。
英國「每日鏡報」（Daily Mirror）去年8月報導，印尼官方認證文件顯示，索迪米約出生於1870年12月31日。
索迪米約的10個兄弟姊妹全都已經上天堂，4個老婆也相繼離開人世，最後1個於1988年過世。子女無1人在世，最後陪伴他的是孫子、曾孫和玄孫輩。
他去年接受地方新聞記者訪問時說，他已經歷人生的種種，不再留戀人世，「我現在想死...我的孫子都已經成家立業了」。
蘇揚托說，阿公從122歲開始就已經準備告別人間，連墳墓都早就準備好了。
蘇揚托表示，「墳墓於1992年就蓋好了」。被問到長壽秘訣時，當時馬巴說，「秘訣無它，就是耐心」。
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