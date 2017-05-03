日本領TPP11 日駐美大使態度低調

2017-05-03 00:22

〔中央社〕日本駐美國大使佐佐江賢一郎今天表示， 關於日本是否主導沒有美國的跨太平洋夥伴協定（TPP），仍須整體考量與審視協定，若有，短期也會是以TPP11先能運作為重點。

華府智庫?川和平基金會（Sasakawa Peace Foundation USA）今天舉辦美日同盟安全論壇，佐佐江賢一郎（Kenichiro Sasae）在會中回答中央社記者提問時，做上述表示。

中央社記者問，在美國退出TPP後、日本是否將主導讓TPP11生效？若有，未來是否會歡迎新成員、如台灣的加入？

佐佐江賢一郎先說，對於日本是否將主導TPP11是個有意思的問題，他希望能就此保持一些模糊，但他又提到，包括不少拉丁美洲國家及澳洲也對TPP11表達興趣，但是，對於沒有美國後的TPP是否能以什麼樣的方式運作，還需要審視協定做相關調整，「我們得再審視、再看看」。

他還說，台灣作為經濟實體，包括在世界貿易組織（WTO）及亞太經濟合作會議（APEC）都有參與，如果有TPP11，會是先以11個成員國讓TPP運作為優先。

同場參與論壇的還有白宮國安會亞太事務資深主任博明（Matt Pottinger）及再造日本倡議基金會主席船橋洋一（Yoichi Funabashi），川橋洋一當著博明的面指出，他仍然對美國退出TPP感到震驚，對日本朝向仍要讓TPP11生效的努力，他則感到鼓舞。

他還說，美國現在的政府低估軟實力及外交的力量，為短期、眼前的利益忽略從經貿、安全等建立國際規則與秩序的重要性，這會讓美國在區域的領導地位受質疑。

而佐佐江賢一郎則展現面面俱到的外交手腕指出，雖然他駐美的外交工作和前總統歐巴馬政府有較長時間的接觸，但他必須說，美國總統川普政府的亞洲團隊也相當傑出。

對於當前北韓問題，他認為川普團隊處理得非常好，尤其看到中國在向北韓施壓上確實有進展，「日本也期待能看到中國更多的實際作法」。