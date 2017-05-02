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俄國海軍有「艦貓」 最重要目的是安撫人類
2017-05-02 23:58
這隻薑黃色的小貓，將搭上俄國海軍艦隊，隨軍遠征敘利亞。（圖擷取自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯海軍日前在推特上發布一張隨軍遠航的貓咪照片，據了解，這隻貓將會隨軍遠征敘利亞海岸，引發關注。
根據英國《電訊報》報導，這隻薑黃色的小貓，是首隻搭上俄羅斯海軍艦隊，前往敘利亞海岸遠航的貓咪。
報導稱，英國西敏的一些重要公部門也養了貓，但它們的主要工作是抓老鼠，有時候還會見一見外國大使，而這隻薑黃色的小貓被賦予了更危險的任務。
俄羅斯在船艦上養貓已有多年歷史，該篇報導引述俄國媒體，指出貓上船最重要的目的，就是牠們的呼嚕聲，可以安撫船上的人們。
另一方面，貓還有個技能，就是能捕獲船上的老鼠。
Первый кот, участвовавший в дальнем походе боевых кораблей ВМФ России к берегам Сирии pic.twitter.com/36VLTKJ9rK— Минобороны России （@mod_russia） 2017年5月1日
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