韓干政門23日正式庭審 朴、崔有望「久別重逢」

2017-05-03 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾中央地方法院2日舉行「閨密干政門」首場預審，前總統朴槿惠缺席，但代理律師全面否認指控。正式庭審將在本月23日舉行，在案發後未見面的朴槿惠與崔順實，屆時有望「久別重逢」。

《韓聯社》報導，2日舉行的預審因未強制被告親自出席，因此朴槿惠、被控共謀作案的崔順實和涉嫌行賄的樂天會長辛東彬皆未現身。預審中，朴槿惠的辯護律師在庭上全面否認指控，包括收受三星等大企業的592億韓元（約15.7億台幣）賄賂等。

律師表示，檢方的證據卷宗超過12萬頁，將在複印並看完後，針對18項罪名進行分批答辯。朴方還要求檢方界定所謂濫權脅迫受害者到底是企業還是其負責人，並認為三星出資到底是擔心打擊報復而就範，還是李在鎔覬覦政府幫助接班依然不明確。

崔順實方面則表示，從未非法請托，更沒有與朴槿惠共謀，並指檢方濫用公訴權重復起訴，不僅指控崔濫權脅迫樂天出資70億韓元，又基於同一事實指控樂天行賄，既受害又犯罪，無法同時成立。

法院還計畫在16日舉行第2次開庭預審，正式庭審則將在23日舉行，屆時將一併審理獨立檢察組起訴崔順實的案件，這也讓案發後未見面的40年閨密、朴槿惠與崔順實有望「久別重逢」。