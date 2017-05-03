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第一樁！ 印度夫婦遠距婚姻 忙到只能用Skype離婚
2017-05-03 00:26
印度一對夫婦在去年申請離婚，近日有一方因工作未能出席民事法庭，在法院允許下透過Skype網路通話來完成離婚程序。（圖擷自IndiaToday）
〔即時新聞／綜合報導〕一對印度夫婦在求學時墜入愛河，並在2015年結婚，但婚後沒多久就因長時間分隔兩地而在去年申請離婚，近日更因有一方因工作未能出席民事法庭，便直接透過Skype網路通話來完成離婚程序，據傳他們是世界首對用Skype離婚的夫婦。
綜合媒體報導，印度馬哈拉施特拉邦的一對夫婦是在2015年間結婚，但婚後兩人就因工作因素分別前往新加坡及倫敦工作，在長時間分隔兩地的情況下，在去年申請離婚。
但在上週六民事法庭進行審理時，現居倫敦的妻子卻因上司並未批准出國，無法親自到場，法庭因此讓他們透過Skype網路通話，並在確認雙方意願後判兩人離婚申請有效。
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