| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 樂活新主張 從吃對做起
 首頁 > 國際

第一樁！ 印度夫婦遠距婚姻 忙到只能用Skype離婚

印度一對夫婦在去年申請離婚，近日有一方因工作未能出席民事法庭，在法院允許下透過Skype網路通話來完成離婚程序。（圖擷自IndiaToday）

2017-05-03  00:26

〔即時新聞／綜合報導〕一對印度夫婦在求學時墜入愛河，並在2015年結婚，但婚後沒多久就因長時間分隔兩地而在去年申請離婚，近日更因有一方因工作未能出席民事法庭，便直接透過Skype網路通話來完成離婚程序，據傳他們是世界首對用Skype離婚的夫婦。

綜合媒體報導，印度馬哈拉施特拉邦的一對夫婦是在2015年間結婚，但婚後兩人就因工作因素分別前往新加坡及倫敦工作，在長時間分隔兩地的情況下，在去年申請離婚。

但在上週六民事法庭進行審理時，現居倫敦的妻子卻因上司並未批准出國，無法親自到場，法庭因此讓他們透過Skype網路通話，並在確認雙方意願後判兩人離婚申請有效。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Skype 印度 離婚
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒菜肉捲
好簡單！蔥烤吳郭魚
馬鈴薯燉肉有訣竅！
保溫杯去漬４妙方
轉寄

標題：第一樁！ 印度夫婦遠距婚姻 忙到只能用Skype離婚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月3日‧星期三‧丁酉年四月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.