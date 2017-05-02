中國推線上百科 誇口2018擊敗維基

2017-05-02 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方為對抗Facebook與Google，推出了各種「牆內版本」如微博和百度蒐尋引擎，近日更誇下海口，準備在明年推出官方版的「中國大百科全書」，誇口要擊敗維基百科。

根據《BBC》報導，維基百科在中國的審查下，許多敏感內容與條目已經被遮蔽。中國官方表示：「不只是為了趕上，而是為了超越維基百科」，當局已經雇用超過2萬個「專家」進行編輯，內容包含30萬個條目，每個條目1000字的內容。官方還表示，中國大百科全書是「文化萬里長城」，預計2018年就可以上線。

早在1993年「中國大百科全書」就推出書本，並得到專家與學者認可出版。中國當局發現，既然他們無法允許民眾接觸維基百科，那麼他們就必須自己建立一個，於是從2011年便開始規劃線上百科的撰寫。

根據《南華早報》報導，目前維基百科，只有科技相關的內容可以從中國瀏覽，但是敏感的政治關鍵字如「達賴喇嘛」甚至「習近平」只要一搜尋，就會導致伺服器連線中斷，中國的百度百科與互動百科也有一樣的審查情況，因此許多中國網民批評線上百科只是官方媒體的分支。