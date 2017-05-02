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與財長爆爭執 捷克總理提內閣總辭

捷克總理索伯卡（左）說，「民眾對政治的信任岌岌可危。」捷克財長巴比斯（右）說，「我反對他的一派胡言。」（法新社）

2017-05-02  23:14

〔編譯周柏憲／綜合報導〕捷克總理索伯卡（Bohuslav Sobotka）與財政部長、億萬富豪巴比斯（Andrej Babis）爆發爭執，今日（2）意外宣布提出內閣總辭。

法新社、美聯社報導，許多懷疑指出，捷克第二富豪巴比斯過去從商時違法避稅，索伯卡上週要求巴比斯予以澄清，但巴比斯至今尚未做出解釋。

索伯卡發表聲明，「我將在本週很快地向總統齊曼（Milos Zeman）提出辭呈。巴比斯繼續任職財政部長，讓人無法接受」，「我想交出聯合黨派的掌控權，各黨便可開始協商應對現況，或是同意提早舉辦選舉。」

財長巴比斯反擊，和索伯卡同屬社會民主黨（CSSD）的內政部長胡凡南斯（Milan Chovanec），下令警察調查他的商業交易。胡凡南斯予以否認。

捷克大選將在今年10月20-21日登場。巴比斯批評，索伯卡派人調查他過去的生意往來，此為10月大選前的「政治鬥爭」。

根據4月的民調顯示，巴比斯的支持度為56%，坐擁捷克政壇冠軍；身為總理的索伯卡拿下39%支持率，排行第6。

美聯社也指出，巴比斯的領導的中間派政府是10月選舉的大熱門，儼然為他的總理之位鋪路，反觀索伯卡的社會民主黨雖暫居第二，卻與第一名無可匹敵。

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