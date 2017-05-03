普廷頭號政敵遭潑液體恐失明 仍堅持選總統

2017-05-03 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄國反對派領袖、普廷頭號政敵納瓦尼近日傳出遭不明人士當街潑灑不明液體，且裡面還加入了其他腐蝕性物質，恐導致納瓦尼因此失明，不過納瓦尼仍堅持表示會在明年選總統，且他也不忘自嘲「俄羅斯將出現一位有白眼的總統」。

綜合媒體報導，納瓦尼是在上週四時遭遇襲擊，當時納瓦尼正準備搭車，但一名男子卻突然拿出綠色液體潑向納瓦尼，事後納瓦尼被送醫治療，醫生則在檢查後表示，綠色的液體是蘇聯時期使用的名為「zelyonka」的防腐劑，且裡面也被加入了其他腐蝕性物質，可能導致納瓦尼眼睛失明。

納瓦尼本人則在推特上無奈表示，目前什麼也不能做，他還指控自己是遭一個名為「國家解放運動（National Liberation Movement）」的組織下黑手，還稱是普廷政權在背後操作這一切。

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