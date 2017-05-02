「牆內版」維基 中國自編大百科明年上線

2017-05-02 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局動員約2萬名學者，要編撰一部網路版的國家百科全書，首期條目預計明年上線，挑戰被「網路防火牆」擋下維基百科。

綜合媒體報導，《中國大百科全書》第3版被形容為新型網絡百科全書，首期目標為30萬餘條，每條約1000字，相當於《大英百科全書》的2倍，規模與中文版的維基百科相當。中科院院長兼《中國大百科全書》第3版總編委會副主任白春禮表示，編撰百科是體現中國文化軟實力和構築社會主義核心價值的重大基礎文化工程。

百科第3版的執行總主編楊牧之表示，「《中國大百科全書》不是一本書，而是文化萬里長城」。他說，目前全球各國都在努力編撰百科全書，來引導社會公眾。

參與編輯的歷史學家黃安年表示，維基百科是需要給予格外注意的競爭者，「讀者認為它權威、準確...但我們擁有世界上規模最大、最優質的編撰隊伍…我們的目標不是追趕而是超越。」