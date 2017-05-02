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面對北韓威脅 日前防相：日本不排除先發制人

日本派出海上自衛隊參與美軍演習，北韓發表強烈譴責。圖為日本準航母出雲號。（美聯社）

2017-05-02  22:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本派出海上自衛隊與美軍演習，北韓對此強烈譴責，並威脅日本可能最先被核戰輻射雲覆蓋；多名日本議員1日在美國華盛頓則表示，面對北韓威脅，日本不排除先發制人打擊北韓的可能性。

《美國之音》報導，日本「重量級」議員1日在華盛頓智庫針對北韓問題發表談話，日本眾議員中谷元（Gen Nakatani）、小野寺五典（Itsunori Onodera）、長島昭久（Akihisa Nagashima）表示，現在是美國考驗中國的時候，中國應該盡最大努力，避免美國先對北韓動武。

日本前防衛大臣中谷元認為，朝鮮半島面臨最緊張時刻，金正恩政權也不太可能放棄核武，面對北韓威脅，日本不排除任何選項，包括對北韓進行先發制人的攻擊。他強調，全世界都在關注中國，若中國無法阻止北韓，美國恐會批准先發制人的攻擊，因此中國的反應非常重要。為了避免美國先動武，他呼籲中國盡自己最大的努力。

小野寺五典則說，北韓對日本的威脅越來越大，所以日本要先做好準備，「我們不知道北韓什麼時候發射導彈。但他們已進行5次核試，從別國經驗可看出，第5次試驗顯示核武器接近完成，這被視為對日本造成巨大威脅。」

另外報導也提到，中谷元、小野寺五典等自民黨議員日前曾向首相安倍晉三提交建議書，當時呼籲日本政府向美方採購薩德反導系統。

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標題：面對北韓威脅 日前防相：日本不排除先發制人


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