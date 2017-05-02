貴州驚高鐵隧道工地氣爆 傳11人受困待援

2017-05-02 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州省今傳出高鐵隧道工地疑似發生氣體爆炸，並導致12人受困，截至晚間約7點傳出已救出1人，目前救援行動仍在持續進行中。

中媒報導指出，該起事故發生於今下午2點50分左右，地點位於正在施工中的貴州省大方縣六龍鎮內的七扇巖高鐵隧道，事發後現場傳出有12人受困在隧道內。

報導指出，到晚間7點左右傳出有其中1名受困的人被救出，目前救援工作仍在持續進行，事故原因仍有待釐清。