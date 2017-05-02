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女子帶「超狂寵物」搭地鐵 萬人瘋傳卻沒人坐隔壁

女子帶渡鴉搭地鐵。（圖擷自推特）

2017-05-02  23:18

〔即時新聞／綜合報導〕主人帶著家中寵物出門散步透氣是很正常的事，不過最近一張美國女子帶寵物搭地鐵的照片卻在網路上被瘋傳，因為女子寵物是一隻渡鴉（raven）。

綜合外媒報導，美國網友史巴柏（Max Sparber）最近在推特貼出一張在美國地鐵車廂拍的照片，照片中一位打扮哥德風的女子（gothic）坐在車廂座位上，她的腿上還站著一隻黑色的渡鴉，而且沒人敢去坐女子身旁的座位。

這張照片至今已有11萬人瘋傳、26萬人按讚，許多網友都紛紛留言，「太狂了，你竟然養渡鴉。」、「我也好想養一隻...」、「我的終極目標是養一隻渡鴉！」

渡鴉是種全身黑色的大型鳥類，牠們被認為具有高度智力，在過去數個世紀以來更經常出現在神話中，渡鴉在某些文化裡更被尊崇為神明。

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