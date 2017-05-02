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土國總統艾多根「衣錦還鄉」 暌違3年重返執政黨

2017-05-02  21:46

〔即時新聞／綜合報導〕時隔3年，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）在今（2）日重返執政黨「正義與發展黨」（AKP），黨魁尤狄倫（Binali Yildirim）以「回家」形容此事。

綜合外媒報導，伊斯蘭教的正義與發展黨創立於2001年，身為共同創始者之一的艾多根，在2014年退黨成為總統，因為根據土國憲法，總統必須和各方切斷連繫。但在上個月修憲公投過關後，艾多根擁有重新加入AKP的合法權利。

位於安卡拉的AKP總部今日舉行儀式，歡迎艾多根回到「隊伍」。黨魁、現任土國總理尤狄倫說，「歡迎回到你所建立的家園，今天是土耳其政治和民主的歷史性一天。」

艾多根在儀式上簽署入黨文件後，AKP黨員大聲歡呼，有一些黨員激動落淚，艾多根也被發現用手帕擦了擦眼睛。他表示，「我今天回家了，我的愛，我的激情」，並稱對黨的渴望在979天後終於結束了。

擁有2子2女的艾多根，曾把黨形容為他的「第5個孩子」。艾多根可能在本月21日的黨大會上，取代尤狄倫重新擔任黨主席。

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  • 土耳其總統艾多根（右）在今（2）日重新加入執政黨「正義與發展黨」（AKP）。（美聯社）

    土耳其總統艾多根（右）在今（2）日重新加入執政黨「正義與發展黨」（AKP）。（美聯社）

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