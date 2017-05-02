首起人類頭部移植最快今年底進行 對象是中國人

2017-05-02 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕隨著醫學科技的發展，醫生早已能進行器官移植。現在有醫生更致力於大腦移植，而全球首次的人類頭部移植手術，傳出將會在今年底於中國舉行，接受手術的人，會是名中國人。

英國《獨立報》日前報導，義大利神經外科醫生卡納維洛（Sergio Canavero）和其中國研究夥伴、哈爾濱醫科大學附屬第二醫院骨科副主任任曉平，宣稱完成了老鼠的「鼠頭移植」，將一隻較小老鼠的頭，移植到較大老鼠的身體上，導致大老鼠變成兩顆頭。

照片可見，小老鼠除了頭部，連前肢也一起被移植到大老鼠的頭上；報導提到，該項手術更動用到第三隻老鼠，以維持兩隻接受手術的老鼠的血液循環及血壓，防止牠們在手術中死亡。

研究團隊宣稱，他們多次在其他老鼠身上重複實驗，手術後的雙頭鼠平均存活了36小時，期間遭移植的小老鼠仍有腦部活動能力。研究團隊則是紀錄手術對老鼠的影響。

卡納維洛最早曾在2013年宣布要進行人頭移植手術，患有「脊髓性肌肉萎縮症」的俄羅斯男子斯皮里多諾夫（Valery Spiridonov）自願接受該手術，在當年引發外界關注，但卡納維羅近日表示，最快將在今年底於中國哈爾濱進行全球首宗人類頭部移植手術，對象是名中國人。