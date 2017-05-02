比黃金貴！ 比特幣飆上1442美元創新高

2017-05-02 20:28

〔記者楊芙宜／台北報導〕受日本買氣紅不讓的刺激，虛擬數位貨幣「比特幣」（bitcoin）價格飆漲，1枚比特幣居然比1英兩黃金現貨還貴186美元（近5600台幣）！CoinDesk數據顯示，週二比特幣續漲3%，至1442.58美元（約4.34萬台幣），刷新最高紀錄，5月短短2個交易日就飆漲近7%。

財經媒體CNBC引述CoinDesk分析師桑納伯格（Alex Sunnarborg）指出，比特幣價格飆漲，由於全球交易量大增，尤其是受到來自日本和日本最大交易所bitFlyer需求的帶動，促使全球各地資金流向比特幣市場。

日本新版支付服務法4月1日起承認虛擬貨幣的合法支付地位，使日本投資人對比特幣的需求大增。

CoinDesk統計顯示，迄5月1日止過去24小時比特幣的交易量裡，以日圓成交的比特幣數量超過整體市場一半、達 52.35%，其次是美元交易（28.12%），第三為人民幣交易（8.23%）。

Brian Kelly Capital創辦人凱利（Brian Kelly）表示，現在比特幣飆漲動力是來自於機構投資人對比特幣興趣大增，「我不認為這是熱錢，這是可以持續和創建新網路的真正資金」。

分析師還指出，投資人對其他虛擬貨幣也展現興趣，如太坊（ethereum）價格也接近紀錄高點，也進一步帶動比特幣的買氣。這些較不知名的數位貨幣通常必須用比特幣來買賣，迫使交易者必須買比特幣。