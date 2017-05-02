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IS突襲難民營 至少32人死亡

2017-05-02  21:25

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞近伊朗邊界的一個難民營，今日早晨突然遭遇極端組織IS潛入突襲，導致至少32人死亡、34人受傷。

根據路透報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）的軍隊駐守在其中，也讓難民營成為恐怖攻擊的目標之一。

敘利亞目前有許多難民營由民主力量保護，民主力量發言人則表示，他們將奮力把IS從這個城市掃除。

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  • 逃離IS攻擊的敘利亞難民。（示意圖，美聯社）

    逃離IS攻擊的敘利亞難民。（示意圖，美聯社）

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相關關鍵字： 伊斯蘭國（IS） 恐怖攻擊 敘利亞
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