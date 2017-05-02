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反勒班群眾勞動節遊行失控 法警方催淚彈反制

警方發射催淚彈。（美聯社）

2017-05-02  20:08

〔即時新聞／綜合報導〕因不滿勒班贏得首輪投票，反勒班示威者在勞動節遊行抗議，並朝警方丟擲汽油彈造成3名警察受傷。警方隨後向反勒班示威者發射催淚彈，使得原本和平的遊行逐漸失控。

遊行隊伍裡除了勒班（Marine Le Pen）的支持者外，也有馬克宏（Emmanuel Macron）的支持者，警方出動了數百名鎮暴警察至共和國廣場，但遊行最終以混亂收場。

為此，勒班在推特上強烈譴責暴力的行為，並強調：「我們絕不樂見街上的混亂和失序。」

目前第二輪選舉的資格由中間偏左的「前進黨（En Marche）」馬克宏以及極右派「民族陣線 （National Front）」的瑪琳．勒班拿下，但馬克宏僅以23.9%的支持度領先勒朋的21.4％。起初聲勢看漲的馬克宏民調下跌，勒班開始急起直追，大選民意走向十分難以掌握。

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  • 示威群眾躲避催淚瓦斯。（美聯社）

    示威群眾躲避催淚瓦斯。（美聯社）

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標題：反勒班群眾勞動節遊行失控 法警方催淚彈反制


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