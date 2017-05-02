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俄前官員稱在美外海佈核彈 引爆海嘯足以毀紐約

2017-05-02  20:27

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部前發言人兼退役上校巴蘭耶特茲（Viktor Baranetz）在接受訪問時表示，俄羅斯總統普廷已在美國東岸外海的海底部署了核彈。假如美俄爆發戰爭，俄國就會引爆核彈，引起席捲海岸的海嘯。

根據《每日郵報》報導，巴蘭耶特茲在接受俄國媒體《共青團真理報》專訪時表示，美國在俄國邊境部署了坦克、戰機以及特種部隊，那麼俄國則讓核彈在美國沿岸的海底「沉睡」，這些核彈如果被引爆，就會引起海嘯，襲捲美國諸如紐約和邁阿密等沿岸城市。

俄羅斯政府發言人否認此說法

巴蘭耶特茲表示，俄國國防預算不如美國，所以必須要有一個可以有效自衛的方法，俄軍要專注發展「不對稱反擊」，一旦發生戰事，便要發射難以預測軌道的核導彈攻擊美國。

對此，俄羅斯政府一名發言人否認巴蘭耶特茲的說法，並以「怪誕，不應認真看待」形容。

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  • 俄羅斯國防部前發言人巴蘭耶特茲在接受訪問時表示，俄羅斯總統普廷已在美國東岸外海的海底部署了核彈。（擷取自《每日郵報》）

    俄羅斯國防部前發言人巴蘭耶特茲在接受訪問時表示，俄羅斯總統普廷已在美國東岸外海的海底部署了核彈。（擷取自《每日郵報》）

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