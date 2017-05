幫川普做事超累 伊凡卡嘆忙到不能做這件事...

伊凡卡表示,自從開始幫爸爸造勢後,忙到無法在早晨冥想。(美聯社)

2017-05-02 20:03

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普自從投入政界後,女兒伊凡卡就全心投入造勢工作,最近她出新書大吐苦水,聲稱自己因此變得超忙碌,每天都要打開「求生模式(survival mode)」,且早晨例行的「冥想時間」也被犧牲了!

《衛報》報導,最近伊凡卡出新書《職業婦女,重新改寫成功的法則》(暫譯:Women who Work, Rewriting the Rules for Success),除了在書中談到婦女的職場生活,也小抱怨自從川普投入競選,她開始變得超忙。

伊凡卡新書內容多是去年11月川普當選前所寫,她在文中提到,「在極度忙碌的時候,我只能開啟『求生模式』,我只剩下工作和陪伴家人,老實說我沒有自己的時間,也沒有時間按摩。」她也大嘆,每天醒來的20分鐘「冥想」也被犧牲了。

她坦言,因為自己的特殊身分讓她享有許多特權,但這對其他職業婦女來說是不公平的,她開始了解到自己能為婦女發聲,打破各界對「超級女強人」的各種迷思。

報導提到,目前伊凡卡和丈夫庫許納(Jared Kushner)已是川普的高級顧問,他們負責中東地區任務,不過兩人在選前都沒有政府經驗。