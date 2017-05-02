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幫川普做事超累 伊凡卡嘆忙到不能做這件事...

伊凡卡表示，自從開始幫爸爸造勢後，忙到無法在早晨冥想。（美聯社）

2017-05-02  20:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普自從投入政界後，女兒伊凡卡就全心投入造勢工作，最近她出新書大吐苦水，聲稱自己因此變得超忙碌，每天都要打開「求生模式（survival mode）」，且早晨例行的「冥想時間」也被犧牲了！

《衛報》報導，最近伊凡卡出新書《職業婦女，重新改寫成功的法則》（暫譯：Women who Work, Rewriting the Rules for Success），除了在書中談到婦女的職場生活，也小抱怨自從川普投入競選，她開始變得超忙。

伊凡卡新書內容多是去年11月川普當選前所寫，她在文中提到，「在極度忙碌的時候，我只能開啟『求生模式』，我只剩下工作和陪伴家人，老實說我沒有自己的時間，也沒有時間按摩。」她也大嘆，每天醒來的20分鐘「冥想」也被犧牲了。

她坦言，因為自己的特殊身分讓她享有許多特權，但這對其他職業婦女來說是不公平的，她開始了解到自己能為婦女發聲，打破各界對「超級女強人」的各種迷思。

報導提到，目前伊凡卡和丈夫庫許納（Jared Kushner）已是川普的高級顧問，他們負責中東地區任務，不過兩人在選前都沒有政府經驗。

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