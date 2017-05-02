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南韓薩德今啟用 中國要求立即停止部署

薩德發射器部署於南韓慶尚北道星州郡高爾夫球場內。（美聯社）

2017-05-02  18:04

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國華府宣布，駐南韓的「戰區高空防禦系統」（THAAD，薩德）今日（2）正式啟用，對薩德入韓多次表達反對的中國呼籲，該飛彈防禦系統充滿爭議，應立即停止部署。

中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，中國反對在南韓部署薩德，並呼籲有關各方立即停止薩德部署。耿爽也說，為了維護中國利益，無疑將採取必要措施。

法新社分析，中國擔心薩德削弱該國的導彈實力，並聲稱薩德打亂區域安全平衡，因此薩德入韓激怒中國。

另外，關於美國總統川普考慮北韓領導人金正恩一事，耿爽對此表示支持，「中國相信，對話與協商...是達成去核化的唯一實際可行的辦法。」

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  • 中國外交部發言人耿爽。（圖擷自推特）

    中國外交部發言人耿爽。（圖擷自推特）

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