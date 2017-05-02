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川普願與金正恩碰面 中國回應了...

美國總統川普語出驚人，稱若時機允許，他願與金正恩碰面，不過白宮發言人表示，會面的時機尚未成熟，美國需要看到北韓確實減少挑釁行為。（路透）

2017-05-02  17:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在接受《彭博新聞社》（Bloomberg News）訪問時語出驚人，稱若時機允許，他願與金正恩碰面，今（2日）中國外交部發言人耿爽表示，有注意到相關報導，認為以和平方式解決半島核問題是正確的選擇。

根據中國媒體報導，中國外交部今天的例行記者會上，有韓國媒體詢問，中美雙方是否就「川金會」作溝通，也有美國媒體關心，中國政府是否會支持，並幫助計劃、安排「川金會」的相關事宜；外交部發言人耿爽回應說，中方注意到有關報導，認為透過對話，以和平方式解決朝鮮半島核問題，是維持區域和平穩定的唯一途徑。

耿爽同時表示，美國與北韓作為當事者，應該盡快作出政治決斷，採取行動，展現誠意，緩和緊張局勢。

不過在川普拋出這項議題後，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）隨後就總統這則發言向記者表示，美國與北韓兩國領導人會面的時機尚未成熟，美國需要看到北韓確實減少挑釁行為，「現在情況顯然不存在」。

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