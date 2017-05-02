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瑞士情報機構：歐洲面臨更多恐攻的風險

瑞士國防部長帕爾莫蘭（Guy Parmelin，右）與FIS局長塞勒（Markus Seiler）今日在記者會上公佈歐洲恐攻情報。（路透）

2017-05-02  17:17

〔編譯周柏憲／綜合報導〕瑞士情報機構今日（2）指出，瑞士遭到激進攻擊的風險偏高，而且激進組織「伊斯蘭國」（IS）的武裝團體與其支持者預期遍布歐洲，未來恐面臨更多恐怖攻擊。

路透報導，瑞士聯邦情報機構（FIS）在年度風險評估的報告表示，面臨恐怖威脅，瑞士仍處「高度警戒狀態」，而且歐洲（也包含瑞士）最可能遭受以聖戰為號召的恐怖攻擊。

FIS表示，最大的危機就是，受到IS啟發的個人或是小型團體可能在瑞士發動攻擊、或是把瑞士當作策劃其他攻擊的基地。FIS找到超過500名與瑞士有關係的網路用戶，使用社群媒體宣揚聖戰思想。

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