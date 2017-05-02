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中國駐北韓大使館 發通知籲公民回國

2017-05-02  17:44

〔即時新聞／綜合報導〕韓媒指出，中國駐北韓大使館已發出通知，建議在北韓的中國公民返回中國，以避免美國對北韓發動攻擊時被戰火影響。

《韓國時報》報導，《自由亞洲電台》周二（2日）稱，中國大使館在4月20日開始發出建議回國的消息，這天正好是北韓當局慶祝建軍節的前5天。一名居住在平壤的中國籍朝鮮族人士說，他在接獲通知後，已在4月離開北韓返回中國。

這名人士說，他通常每2、3個月到中國一趟，被使館建議「留在中國一段時間」後，他提前一個月離開北韓。「大使館從來沒發出這樣的警告，我很擔心，所以匆忙離開了」。

這名人士表示，大多數在平壤的中國籍朝鮮族人都忽視這個消息，儘管北韓的導彈和核試威脅造成全球危機，但平壤「和平」的氛圍可能讓住在當地的人感覺不到危機。

報導指出，大使館的警告表明，中國擔心一旦美國對北韓發動軍事行動，破壞金正恩政權，可能會影響到當地的中國公民。

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  • 韓媒指出，中國駐北韓大使館已發出通知，建議在北韓的中國公民返回中國，以避免美國對北韓發動攻擊時被戰火影響。（美聯社）

    韓媒指出，中國駐北韓大使館已發出通知，建議在北韓的中國公民返回中國，以避免美國對北韓發動攻擊時被戰火影響。（美聯社）

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