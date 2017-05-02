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英國首位！37歲媽媽15年連生10男

2017-05-02  17:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名37歲媽媽布萊特（Alexis Brett）15年來，與42歲丈夫大衛育有9子，再過兩個月，肚子裡的男寶就要出世了，屆時將成為全英首對連生10子的爸媽！

根據英國《鏡報》，布萊特表示，對於連懷10子（含肚子裡的），自己也很訝異；15年前生下長子後，雖一直有避孕，也沒有刻意不生女兒，但仍連生8子，老大與老9相差近14歲。

布萊特說，以後不想再生了，不管男孩、女孩都一樣，因為光是要把這些小蘿蔔頭養大很不容易，包括他們1週就嗑掉14條麵包、喝下40公升牛奶，還得忍受兄弟間的打鬧聲，天剛亮就得起床做家事，從早忙到晚。

布萊特指出，生活雖然忙碌，但她與丈夫兩人合作無間，放假日大衛就帶較為年長的孩子們去郊遊、踢足球，她則待在家裡洗衣、煮飯、帶小孩，因此很滿意這樣充實的生活。

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  • 英國媽媽布萊特連懷10男。（圖擷取自《鏡報》）

    英國媽媽布萊特連懷10男。（圖擷取自《鏡報》）

  • 連生9男的布萊特，再過2個月，又要生了！（圖擷取自《鏡報》）

    連生9男的布萊特，再過2個月，又要生了！（圖擷取自《鏡報》）

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