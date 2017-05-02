用人民幣制裁？ 中國年輕人哈日創210億商機

中國的動漫季不乏許多熱情與專業的cosplayer。（資料圖 歐新社）

2017-05-02 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕在中國，動漫遊戲等商機如繁花盛開般蓬勃發展。相較於父母的世代，目前十幾歲到二十幾歲的年輕世代相當著迷於Cosplay與動畫，因此動漫與遊戲產業於中國蓬勃發展，為中日帶來了規模近210億的商機。

根據《日經新聞》報導，在中國浙江杭州舉行的「中國國際動漫節」，在昨（1）日閉幕前，已經吸引接近100萬的參觀人次，會場內的銷售額已超過20億元人民幣，約新台幣87億元。而另一場動漫大會「魔都同人祭」（Comicup20）也吸引了大量喜好cosplay與同人誌的民眾到上海會場，許多人扮演成中國網路公司網易所推出的手機遊戲「陰陽師」內的角色一起同樂。中國網路公司網易所推出的手機遊戲「陰陽師」以日本平安時代命名，在三個月間就達到了約新台幣40億的營業額。而光是動畫就有約2兆元的預期市場。

而自從《你的名字》於中國爆紅後，日本公司想以動漫進入中國市場的意欲也變得更強大，紛紛想與中國公司結盟。如NTT Docomo與中國移動旗下的咪咕動漫達成了合作協議，以知名的虛擬偶像「初音未來」為原型，設計出了一對全新的虛擬偶像，未來將會在日本與中國巡迴演出。