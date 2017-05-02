| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
酒駕賓士墾丁撞死人 波及兩車竟想落跑 PR 樂活新主張 從吃對做起
 首頁 > 國際

用人民幣制裁？ 中國年輕人哈日創210億商機

中國的動漫季不乏許多熱情與專業的cosplayer。（資料圖 歐新社）

2017-05-02  18:18

〔即時新聞／綜合報導〕在中國，動漫遊戲等商機如繁花盛開般蓬勃發展。相較於父母的世代，目前十幾歲到二十幾歲的年輕世代相當著迷於Cosplay與動畫，因此動漫與遊戲產業於中國蓬勃發展，為中日帶來了規模近210億的商機。

根據《日經新聞》報導，在中國浙江杭州舉行的「中國國際動漫節」，在昨（1）日閉幕前，已經吸引接近100萬的參觀人次，會場內的銷售額已超過20億元人民幣，約新台幣87億元。而另一場動漫大會「魔都同人祭」（Comicup20）也吸引了大量喜好cosplay與同人誌的民眾到上海會場，許多人扮演成中國網路公司網易所推出的手機遊戲「陰陽師」內的角色一起同樂。中國網路公司網易所推出的手機遊戲「陰陽師」以日本平安時代命名，在三個月間就達到了約新台幣40億的營業額。而光是動畫就有約2兆元的預期市場。

而自從《你的名字》於中國爆紅後，日本公司想以動漫進入中國市場的意欲也變得更強大，紛紛想與中國公司結盟。如NTT Docomo與中國移動旗下的咪咕動漫達成了合作協議，以知名的虛擬偶像「初音未來」為原型，設計出了一對全新的虛擬偶像，未來將會在日本與中國巡迴演出。

民眾們相當興奮。（資料圖 歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 動漫 反日
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒菜肉捲
好簡單！蔥烤吳郭魚
馬鈴薯燉肉有訣竅！
保溫杯去漬４妙方
轉寄

標題：用人民幣制裁？ 中國年輕人哈日創210億商機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月2日‧星期二‧丁酉年四月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.