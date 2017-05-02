日櫻島火山再噴發 煙塵衝4千公尺、2列車停駛

許多民眾需要摀住口鼻才能出門。（圖擷自news24.jp）

2017-05-02 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州鹿兒島縣櫻島火山今天（2日）凌晨再度噴發，煙塵竄上了4000公尺高，造成市區JR九州列車停駛，許多地區因火山灰造成視線不佳，目前日本當局將警戒維持在「入山限制」第3級，禁止入山。

綜合媒體報導，櫻島火山今天日本時間3點20分再度大規模噴發，煙塵衝上櫻島火山，規模僅次於去年7月26日的噴發，此次噴發約1小時左右，鹿兒島市市區也受到火山灰影響，許多民眾出門清掃火山灰，路人也戴上口罩、摀住口鼻。

另外，JR九州公司為了要清除鐵軌上的火山灰，目前宣布取消日豐本線來回共2個班次，列車最長延誤達30分鐘。

櫻島火山28日就已有噴發，當時日本氣象廳發布警報，將警戒級別提升至第3級的「入山限制」，禁止入山，目前警戒仍維持在第3級。此警戒共分成5級，最高級為第5級的「避難」。

櫻島火山今天凌晨又噴發。（圖擷自news24.jp）