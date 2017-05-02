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馬航遭飛彈擊落案 與家屬首度達成和解
2017-05-02 16:15
部分還原的馬航MH17班機。（圖擷自澳洲人報）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕馬來西亞航空的MH17波音777客機，於2014年7月17日自阿姆斯特丹飛往吉隆坡，在行經烏克蘭領土上空時遭飛彈擊落，機上298人全數喪命，罹難者家屬向馬航提出索賠。馬航今日（2）與受難者家屬首度達成和解。
馬航聲明，與澳洲瑪斯林（Maslin）一家人達成「友好且機密」的和解，也已撤銷訴訟。此外，基於家庭隱私，不再進一步透露有關訴訟以及和解的內容。
馬航也表示，目前為止已有「為數眾多」的直系親屬與公司達成和解，也有其他家庭依各自的司法權提出索賠。根據「澳洲人報」報導，澳洲仍有多起控訴馬航的案件。
一名代表MH17班機6名機組人員的律師則向法新社表示，馬航去年6月提供未公開的賠償金額，遭到家屬拒絕，「今年1月馬航再提賠償，我們還在考慮。」
2016年9月，以荷蘭為首的調查指出，馬航MH17班機行經烏克蘭親俄叛軍控制領土上空時，遭俄羅斯山毛櫸飛彈（Buk Missile）擊落。雖然該調查未明指是莫斯科提供的飛彈，但俄國政府不斷否認涉入此事。
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