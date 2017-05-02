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美國女子賣場買皮包 打開竟發現中文求救信
2017-05-02 16:32
美國一位女子在大賣場購買皮包，回家後打開卻發現中文求救信。（圖擷自Abc 7 News）
〔即時新聞／綜合報導〕美國一位女子之前在大賣場購買皮包，卻在裡面發現一張中文字條，疑似是在中國遭強迫製作皮包的勞工對外求救的信件。
綜合外媒報導，美國亞利桑那州（Arizona）一位女子之前在當地的沃爾瑪（Walmart）商場買了一個皮包，回到家打開卻發現一張寫有中文字樣的紙條。上面寫著，「中國寧西榮山監獄犯人每天做工十四小時，中午不得休息，晚上加班到十二點，誰做不完就挨打...飯菜沒有油鹽...每月老闆給犯人二千元加菜被警察吃完...犯人有病吃藥要扣錢...在中國監獄不如美國的牛羊豬狗。」
報導指出，這封信可能是在中國製作皮包的勞工對外的求救信。其實過去就有其他中國工廠的工人，將求救信放在生產的商品當中，希望被外界看到。
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